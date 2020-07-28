 

Минобороны отвергло нарушение финских границ российскими истребителями

28.07.2020, 19:08, Новости дня

Российские истребители совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, они не нарушали границ других стран, сообщили в Минобороны.

«28 июля четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ РФ осуществили плановый перелет с аэродрома в республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Полет проходил по согласованному ранее маршруту, в ходе следования экипажи были на связи с пунктами управления воздушным движением.

«Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – заверили в министерстве.

Во вторник Финляндия заявила, что российские Су-27 якобы пересекли финское воздушное пространство над Финским заливом в районе Хельсинки.





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