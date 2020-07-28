 

От Крыма к границе с Украиной построят дороги в четыре полосы

28.07.2020, 19:08, Новости дня

Крым построит четырехполосную дорогу к границе с Украиной, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, поручение проработать вопрос дал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Дано отдельное поручение, до границы с Украиной дороги четырехполосные должны быть, с учетом того, что там межгосударственное сообщение», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.

Аксенов подчеркнул, что речь идет о дорогах Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой, которые сейчас являются двухполосными.

«Сейчас прорабатывается технико-экономическое обоснование», – сообщил Аксенов, добавив, что строительство планируется вести за счет федеральных средств.

В свою очередь Хуснуллин также поручил реализовать проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя от дороги, соединяющей столицу республики и Севастополь.

«Сегодня с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма – прим. ВЗГЛЯД) еще один вопрос обсудили – возможность захода железной дороги в аэропорт Симферополя. С учетом роста пассажиров в аэропорту надо все-таки железную дорогу подводить к аэропорту. Такое поручение я сегодня тоже дал», – сказал Хуснуллин.

Глава Аксенов ранее сообщил, что власти Крыма и Севастополя предлагают совместно реализовать проект строительства ветки к аэропорту Симферополя от железной дороги, соединяющей столицу республики и Севастополь.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Крыма и Севастополя подготовить предложения по архитектурно-строительному проектированию и строительству электрифицированных железных дорог. В одном из поручений речь шла о железной дороге, соединяющей международный аэропорт Симферополя с путями «Крымской железной дороги».

В феврале этого года Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.





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