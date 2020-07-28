Майор ВСУ потребовал от Зеленского прекратить унижать военных

28.07.2020, 18:16, Новости дня

Украинский майор Роман Ковалев заявил, что президент страны Владимир Зеленский унижает военных тем, что они должны докладывать трехсторонней контактной группе о своих действиях.

«У меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, если армия должна в рамках договоренностей что-то выполнить, пусть, не унижайте военных», – цитирует майора «Новороссия».

Ковалев отметил, что Зеленский пользуется приемами «заядлого телевизионщика» в своей политике, единственная цель президента страны, по мнению майора, – рейтинг и технологические интересы.

Летом 2019 года у Зеленского произошел конфликт с майором из оперативного управления штаба командования сухопутных войск ВСУ Ковалевым, который задал вопрос об игнорировании украинским лидером повесток в армию.

Во время мероприятия, посвященного памяти погибших в Иловайском котле украинских солдат, Ковалев спросил у Зеленского, правда ли он проигнорировал четыре повестки в армию. В ответ президент Украины назвал майора «треплом».