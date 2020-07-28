Обвиненный в домогательствах игрок «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми

28.07.2020, 18:08, Новости дня

Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, обвиненный в домогательствах к несовершеннолетним, написал заявление о временном выходе из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью.

Михаил Скипский написал заявление о временном выходе из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью, следует из сообщения на сайте ассоциации, где опубликован обновленный состав комиссии.

Напомним, журналистка Екатерина Аренина заявила, что Скипский якобы домогался ее, когда был школьным учителем по географии.

На своей странице в Twitter она написала, что рассказать свою историю хотела давно, но не решалась. «Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский», – сообщила журналистка.

Пользователь @JaneAlien откликнулась в комментариях и рассказала свою историю. «Спасибо, что заговорила об этом. Мне было 14, он лез целоваться, его руки оказывались под моим нижним бельем, он постоянно звал куда-то с ним поехать», – сообщила она, подчеркнув, что пыталась поговорить о домогательствах с учителями, однако они высмеивали ее.

Еще один комментатор, @un_ninex, опубликовала фрагменты переписки со Скипским. «Я так рада, что про это кто-то заговорил. Мои истории менее мерзкие, и я тоже задаю себе вопросы – почему я так себя вела, почему вступала в контакт», – написала она.

В свою очередь игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, что не верит в эти истории. «У него жена замечательная, ребенок… Я считаю, что Миша очень порядочный человек», – сообщил Аскеров.

Ранее скандал на тему домогательств и изнасилований разгорелся в российских СМИ. В результате шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился, а журналист Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.