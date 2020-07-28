Погребинский: Кучма оставляет пост в контактной группе противнику компромисса в Донбассе

28.07.2020, 18:08, Новости дня

«Леонид Кучма, уходя со своего поста в контактной группе, дает возможность занять этот пост человеку, который активно выступает против компромисса в Донбассе», — сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение экс-президента Украины Леонида Кучмы уйти из Контактной группы по Донбассу.

«Само по себе прекращение присутствия Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе никак не скажется на качестве работы группы. Но с другой стороны, Кучма, уходя со своего поста, открывает возможность занять этот пост активному противнику компромисса в Донбассе. Таким образом, экс-президент подыгрывает и националистам, и своему зятю, олигарху Виктору Пинчуку – партнеру Джорджа Сороса, который подкармливает деньгами врагов мира», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Бывший украинский президент Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба офиса нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Заявление было сделано по итогам встречи Зеленского и Кучмы.

Кучма уже давно собирался уходить с поста украинского представителя в ТКГ, но действующий президент уговаривал его остаться, напомнил Погребинский. Действительно, еще в мае Зеленский сообщил, что Кучма просил освободить его от должности. Но в любом случае, ни ранее, ни сейчас экс-президент не вносил никакого серьезного вклада в переговорный процесс, полагает Погребинский. «В переговорах по Донбассу Кучма выступал в роли свадебного генерала, он никаких решений не принимал. Такого же поведения он придерживался и при предыдущем президенте Петре Порошенко», – сказал собеседник.

На работе комиссии по урегулированию конфликта на Донбассе уход Кучмы никак не скажется, прогнозирует Погребинский. «Все на сто процентов зависит от того, в чем убедили Зеленского те или иные люди. В данный момент, видимо, президента убедили в том, что на переговорах стоит продемонстрировать реальную перспективу договоренности», – предположил политолог.

В пользу того, что к работе ТКГ проявляют повышенный интерес националисты и другие враги диалога, свидетельствует решение суда, вынесенное в апреле. Судьи приняли жалобу депутата Верховной рады Владимира Вятровича, и обязали Службу безопасности Украины завести уголовное дело по статье «Госизмена» против Кучмы, а также против руководителя офиса президента Андрея Ермака. Дело было возбуждено в связи с предложением Ермака создать в рамках ТКГ консультативный совет с привлечением представителей ДНР, ЛНР, а также России. Предложение, напомним, было выдвинуто в середине марта после встречи Ермака с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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