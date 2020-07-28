В Кремле ответили на вопрос о здоровье Путина после признания Лукашенко о COVID-19

28.07.2020, 18:08, Новости дня

У российского лидера Владимира Путина все нормально со здоровьем, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос после новости о том, что белорусский президент Александр Лукашенко переболел коронавирусом.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», – сказал представитель Кремля ТАСС.

Во вторник Лукашенко в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. По его словам, ему удалось перенести инфекцию «на ногах».