 

“Будет одна большая волна”. В ВОЗ считают, что сезонных эпидемий коронавируса ждать не стоит

28.07.2020, 17:55, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что пандемия коронавируса не будет развиваться волнами. Как сообщает Reuters, об этом 28 июля заявила на брифинге представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

В частности, она отметила, что “люди все еще думают о временах года”, но это новый вирус, который “ведет себя по-другому”. По словам Харрис, коронавирус не похож на грипп, который распространяется сезонно.

“Это будет одна большая волна, [заболеваемость] будет то расти, то снижаться”, – прогнозирует Харрис.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 28 июля в мире подтверждено более 16,5 млн случаев инфицирования, из которых 654 тыс. – с летальным исходом. Более 9,6 млн заболевших уже выздоровели.

В ВОЗ подчеркивали, что коронавирус будет представлять опасность, пока не изобретут вакцину. В настоящее время проводятся испытания около 160 потенциальных вакцин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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