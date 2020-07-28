СК заявил о крупном ущербе после столкновения электровозов в Петербурге
28.07.2020, 17:30, Новости дня
Столкновение двух электровозов в Петербурге нанесло крупный ущерб инфраструктуре, заявили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
«В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере», – сообщается на сайте ведомства.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, во вторник в Петербурге столкнулись два грузовых состава, поезда сошли с рельсов, движение после происшествия организовали по резервному маршруту. В результате ЧП пострадал один машинист.
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