 

СК заявил о крупном ущербе после столкновения электровозов в Петербурге

28.07.2020, 17:30, Новости дня

Столкновение двух электровозов в Петербурге нанесло крупный ущерб инфраструктуре, заявили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

«В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере», – сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, во вторник в Петербурге столкнулись два грузовых состава, поезда сошли с рельсов, движение после происшествия организовали по резервному маршруту. В результате ЧП пострадал один машинист.





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