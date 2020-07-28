Республиканцы и демократы ведут переговоры по пакету помощи в связи с коронавирусом

28.07.2020, 17:18, Новости дня

Республиканцы и демократы во вторник проводят сложные переговоры о том, какие меры необходимо принять, чтобы помочь стране справиться с пандемией коронавируса.

В понедельник, за четыре дня до того, как миллионы американцев потеряют пособия по безработице, сенатские республиканцы анонсировали разработанный вместе с Белым домом пакет помощи на сумму 1 триллион долларов. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отметил, что инициатива носит адресный характер и нацелена на открытие школ и предприятий, а также на защиту компаний от возможных судебных исков.

Однако это предложение вызвало критику со стороны представителей обеих партий. Демократы посчитали его слишком ограниченным по сравнению с пактом в размере трех триллионов долларов, который был принят Палатой представителей в мае. А некоторые республиканцы, напротив, назвали инициативу слишком дорогостоящей.

План предусматривает прямые выплаты некоторым категориям граждан в размере 1 200 долларов на человека, выделение кредитов малым предприятиям и меры, которые помогут открыть школы.

При этом предлагается сократить текущую надбавку к пособию по безработице с 600 до 200 долларов в неделю.

Надбавки к выплачиваемому на уровне штатов пособию, срок действия которых истекает в пятницу, стали спасением для уволенных работников. Демократы назвали предложенное сокращение слишком резким, учитывая, что миллионы американцев пока не могут вернуться на рабочие места.

Многие республиканцы считают, что высокие выплаты по безработице побуждают американцев оставаться дома, а не возвращаться на работу.

Тем временем число случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 миллиона, а число умерших приближается к 150 000. Десятки миллионов человек остались без работы из-за пандемии.

Макконнелл признал, что предложение республиканцев является лишь отправной точкой, которая потребует двухпартийной поддержки. «Мы не можем принять законопроект в Сенате без демократов», – констатировал он, выступая на пресс-конференции.