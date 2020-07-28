Венедиктов: Кремлевские мудрецы рассматривают Зеленского как неопытного мальчишку

28.07.2020, 16:45, Новости дня

Кремль относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому “как к неопытному мальчишке”. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону высказал известный российский журналист, главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов, отвечая на вопрос, с кем российским властям легче вести переговоры: с Зеленским или его предшественником Петром Порошенко.

“Я вам честно скажу: не знаю. Я могу только сказать, что кремлевские мудрецы рассматривают Зеленского как неопытного мальчишку. Хуже [президента Франции Эммануэля] Макрона, меньше Макрона, слабее Макрона во много раз. Которого можно, значит, отмишурить, обойти, соблазнить… Я думаю, на каком-то этапе ваш президент это понял”, – отметил Венедиктов.

Журналист выразил считает, что “Зеленский растет, но не так быстро, как хочется вашим гражданам”.

“Я не слежу за его рейтингом, но знаю, что он упал. Ну рейтинг – дело наживное. Но люди, когда выигрывает новый человек, хотят все сейчас. Мы не можем ждать три – пять – семь лет экономического процветания. Это же не вопрос национализации банков или денационализации банков. “Жить лучше хочу!” “Останови войну!” Каждый день обстрелы… Да, может быть, меньше, но обстрелы. Поэтому когда вы у меня спросили, с кем легче… У нас были надежды объегорить. Может, еще они сбудутся. Но сейчас как-то все застряло опять. Я не слышал ни от кого, что лучше бы Порошенко. Я помню, когда Петр Алексеевич был избран в 2014-м, у нас все говорили, включая и Владимира Владимировича: “Ну с Петром Алексеевичем мы давно знакомы, он системный политик – попробуем с ним решить все вопросы”, – заявил он.

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По словам Венедиктова, “с избранием Зеленского была надежда, что мы чего-нибудь выцыганим и снимем санкции”.

“Что он (а не мы) поедет в Париж, в Берлин и скажет: “Все, я доволен, санкции снимайте”. А мы получим несколько миллиардов долларов за какую-нибудь трубу ржавую… И мы бы привезли вам [денег] мешками, как [беглому экс-президенту Виктору] Януковичу… Через границу, под охраной сепаратистских БТР везли бы…” – отметил главред “Эха Москвы”.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая того же года. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины Евросоюз, США и другие страны ввели в отношении России несколько пакетов санкций, которые продлеваются и ужесточаются до настоящего времени.