 

Суд в Москве оштрафовал ФБК Навального на 600 тысяч рублей

28.07.2020, 16:10, Новости дня

Симоновский суд Москвы во вторник дважды оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального – по статье о нарушении законодательства об иностранных агентах.

Как пишет «МБХ-медиа», на 300 тысяч рублей фонд оштрафовали за отсутствие маркировки «иностранный агент» в Youtube-канале «Навальный LIVE». Второй протокол, штраф по которому также составил 300 тысяч рублей, был составлен из-за того, что ФБК не стал добровольно регистрироваться как иностранный агент. Это уточнил юрист фонда Александр Помазуев.

Ранее в июле суд назначал штрафы главе ФБК Ивану Жданову – по 100 тысяч рублей. В марте Симоновский суд взыскал с организации полмиллиона рублей из-за отсутствия маркировки в материалах, публикуемых в Instagtam.

Осенью прошлого года Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов за пожертвования, направленные организации с территорий Испании и США. В ФБК факт иностранного финансирования отрицают и обжаловали решение в суде.

Недавно оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение крупным иском от компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам оппозиционера, организация перейдёт на другое юридическое лицо. При этом расследования команды Навального по-прежнему будут выпускаться под брендом ФБК.

  • Радио «Свобода»

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Разведка США опровергла утверждения о «контактах» РФ и афганских боевиков

20.07 / Экс-представитель НАТО в РФ: Путин живет во Второй мировой войне

06.07 / В РФ разработана система отслеживания контактов людей с COVID-19

22.07 / Врач оценила слухи о влиянии COVID-19 на внешность

09.07 / В Харьковской области обнаружили особо заразный штамм COVID-19. Возможно, он попал в Украину из России

10.07 / Напротив небоскреба Trump Tower появится надпись в поддержку Black Lives Matter

06.07 / ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков для 12 регионов России

06.07 / Дания разрешила использовать новые суда для строительства «Северного потока – 2»

25.06 / На Украине избили битами члена партии Шария

15.07 / В РФ подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска