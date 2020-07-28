 

В Белоруссии задержали корреспондента ТАСС

28.07.2020, 16:08, Новости дня

Фотокорреспондента ТАСС Наталью Федосенко задержали во вторник полицейские у здания комитета госбезопасности в Белоруссии, об этом сообщила сама журналистка.

Во вторник представители предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико планировали передать в комитет ходатайство об изменении меры пресечения политику, передает ТАСС.

«Судя по всему, меня везут в Заводской или Партизанский РОВД. Рядом со мной журналисты Reuters, телеканала «Белсат» и портала Tut.by», – сказала фотокорреспондент.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников реагировать на деструктив в СМИ, в том числе допустил возможное выдворение иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.

ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты, после чего в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.

Напомним, Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. 24 июля Бабарико предъявили новое обвинение. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.

Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным. Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если президент республики Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Объявлена дата премьеры нового Bentley Bentayga

26.06 / Минздрав решил отложить новые правила медосвидетельствования для водителей

26.07 / Смерть волонтера Кучапина. Священник, заявлявший о причастности властей к случившемуся, отказался от своих слов

21.07 / Юрия Антонова экстренно госпитализировали в Москве

25.06 / Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье

04.07 / Трамп осудил проявление «нового левого фашизма» в США

23.07 / Мэр Славянска сообщил, что инфицирован COVID-19

13.07 / Гривна подорожала к евро до 30,40 грн/€

14.07 / В мире: Чем Китай ответит Америке на унижение своего члена Политбюро

17.07 / Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска