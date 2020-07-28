 

Появились данные о еще двух странах, с которыми РФ возобновит авиасообщение

28.07.2020, 15:48, Новости дня

СМИ назвали еще две страны, с которыми, по информации источников, РФ в ближайшее время возобновит авиасообщение.

По информации телеканала «Москва 24», в этом списке находятся Куба и ОАЭ, передает РИА «Новости».

Источник телеканала также отметил интерес россиян к рейсам в Белоруссию, однако в компании «Белавиа» сообщили, что до 7 августа она «продлевает отмену рейсов в города России».

Ранее МИД подтвердил планы расширить список стран для возобновления авиасообщения.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. В Российском союзе туриндустрии не исключили, что скоро для россиян откроют Тунис.

Сообщалось также, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.





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