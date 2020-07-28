 

Евро превысил 85 рублей

28.07.2020, 15:30, Новости дня

Курс евро на Московской бирже вырос выше 85 рублей, пишут СМИ со ссылкой на данные торгов.

Курс евро в ходе торгов вырос на 1,1% по отношению к рублю, он достиг отметки в 85,02 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов на 15.37 мск.

Такой курс в последний раз наблюдается впервые со 2 апреля 2020 года.

Утром во вторник курс доллара расчетами «завтра» рос на 7 копеек – до 71,64 рубля, курс евро опускался на 3 копейки – до 84,05 рубля.





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