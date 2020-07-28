Названа стоимость поставки С-400 Турции

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28.07.2020, 15:16, Новости дня

Системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» были поставлены Турции за 2,5 млрд долларов, прорабатывается возможность поставки второй партии систем ПВО, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Досрочно было выполнено обязательство и поставка осуществлена ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию, это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 млрд долларов», – сообщил Чемезов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Глава «Ростеха» также сообщил, что в настоящее время прорабатывается возможность второй части поставок С-400.

Он также сообщил, что «Ростех» по итогам прошлого года увеличил выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом – до 1,77 трлн рублей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, законопроект по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция ранее предупреждала, что в случае подобных действий будет готова закрыть свои военные базы для американцев. А это может оказаться серьезным ударом для позиций США на Ближнем Востоке. 





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