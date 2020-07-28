Сафронов отказался от сделки со следствием

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28.07.2020, 15:08, Новости дня

Арестованному по делу о госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предлагали заключить сделку со следствием, но он отказался, сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее во вторник сообщалось, что у арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО «Лефортово».

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш отрицает свою связь со спецслужбами. 





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