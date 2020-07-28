На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район

28.07.2020, 14:57, Новости дня

В столице немецкой федеральной земли Бранденбург Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.

Решение создать в Крампнице современный городской район было принято властями Потсдама в 2015 году. В 2019 году был утвержден генеральный план, предусматривающий возведение, в частности, семи детских садов, нескольких школ, спортивных площадок, торговых и офисных зданий, а также создание парков и инфраструктуры для современных систем общественного транспорта и индивидуальной мобильности.

Проект реализуется на северной окраине города. В будущем в районе будет жить, расти, учиться, работать и проводить досуг около десяти тысяч человек, передает Deutsche Welle.

Первые здания казарм и другие военные сооружения были возведены в Крампнице в 1930-х годах для рейхсвера – башня, офицерские столовая и общежитие. В ходе строительства нового района они будут сохранены, так как находятся под охраной в качестве примеров типичной военной архитектуры того периода.

Для создания казармы рейхсвера в Потсдаме были предоставлены государственные земли, а также выкуплены участки почти двух десятков здешних фермеров, садоводов и рыбаков. После Второй мировой войны здесь разместился советский гарнизон – появилось много новых построек, в первую очередь для техники. Общая площадь территории составляет 140 гектаров.

После вывода в Россию располагавшихся в гарнизоне подразделений ГСВГ в 1992 году здания пустовали, что привлекало сюда фотографов и прочих любителей заброшенных мест, хотя официально вход был запрещен. В 2000 году на территории бывшего гарнизона проходили съемки художественного фильма американской компании Paramount Pictures «Враг у ворот», действие которого разворачивается во время Сталинградской битвы во Второй мировой войне.