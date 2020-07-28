 

«Золотая судья» отчислена из штата Краснодарского краевого суда

28.07.2020, 14:53, Новости дня

Краснодарский краевой суд снял Елену Хахалеву с должности судьи за дисциплинарные проступки, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«Приказом председателя Краснодарского краевого суда Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В середине июля Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву, наложив на нее санкции в виде досрочного прекращения срока действия ее полномочий, уточнялось, что причиной такого решения стали частые прогулы судьи.

В августе 2019 года судью Хахалеву отстранили от процессов.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. До этого, в сентябре того же года, Хахалева была понижена в статусе, ее вывели из руководства суда.

Напомним, скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда разгорелся в 2017 году после публикации видеозаписи со свадьбы ее дочери, которая обошлась Хахалевой в 2 млн долларов.





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