Саакашвили предложил упразднить Конституционный суд Украины

28.07.2020, 14:53, Новости дня

Глава исполнительного комитета национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили представил концепцию судебной реформы, по которой предлагается упразднить Конституционный суд и сократить нынешние 764 судов до не более 200.

Саакашвили сообщил об этом в ходе видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины. По его мнению, «Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен», его следует упразднить, а после создать Конституционную палату в Верховном суде Украины, передает ТАСС.

«Последние несколько недель в офисе простых решений и результатов мы готовили нашу фундаментальную концепцию судебной реформы, которую я коротко изложил в этом клипе», – сказал он.

В частности, речь идет о создании единого контролирующего судебного органа вместо Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации.

Предлагается «создать совершенно другую систему судов, убрать административные суды, систему хозяйственных судов, сделать окружные суды».

«Кроме этого, иметь Высший административный суд, куда граждане будут обращаться по поводу решений государственных органов, Высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности», – отметил Саакашвили.

Он назвал «очень важной инициативу президента Владимира Зеленского «Государство в смартфоне».

«А мы предлагаем еще «суды в смартфоне». Когда все будет автоматизировано и прозрачно. Мы сможем решать онлайн важные судебные дела. И это не фантастика», – подчеркнул глава комитета.

Совет судей Украины выразил возмущение заявлениями Саакашвили о «фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе».

«Суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности, ибо чем меньше между ними различие, тем больше граждане чувствуют защиту своих прав со стороны государства через судебную власть», – подчеркивается в заявлении, обнародованном на сайте совета.

Заявления Саакашвили вызвали у судей опасения из-за их радикальности: «Господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод».

Отмечается, что в соответствии с указом президента исполком нацсовета реформ – вспомогательный орган, задачами которого является подготовка предложений по планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу.

«Полномочия главы комитета определены соответствующим указом, и к ним не относится совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей», – подчеркнули в совете.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии.

В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу.