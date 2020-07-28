Полиция заинтересовалась концертом Моргенштерна во время пандемии

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28.07.2020, 14:48, Новости дня

Полицейские проводят проверку после выступления музыканта Моргенштерна в сочинском ресторане во время пандемии коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий, сообщили в ГУ МВД по региону.

Концерт состоялся 24 июля в одном из ресторанов в Адлерском районе Сочи, пояснили в ведомстве РИА «Новости».

«В настоящий момент составлено два административных материала в отношении руководства и организации, которая организовала концерт по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Материалы будут переданы в суд», – добавили в ГУ МВД.

В соцсетях опубликовали видеозаписи с концерта, на которых запечатлены толпы людей у сцены и в бассейне без масок, несмотря на действующий в регионе масочный режим и режим повышенной готовности. Моргенштерн в одном из роликов заявил, что «это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все, кстати».

Ранее американский певец Ленни Кравиц из-за распространения коронавируса принял решение отменить европейские гастроли, в рамках которых музыкант планировал посетить Россию.





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