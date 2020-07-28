Новый глава украинской делегации в Минске будет объявлен в ближайшее время

28.07.2020, 14:31, Новости дня

Новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе будет объявлен в ближайшее время. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” заявили в Офисе президента Украины.

“В ближайшем будущем новый глава делегации Украины в контактной группе будет объявлен”, – сказали в пресс-службе.

Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Кучма повторно возглавил украинскую делегацию.

5 мая 2020 года Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе. После этого президент рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия вице-премьеру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову, который был назначен первым замглавы делегации.

28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе контактной группы.