Туроператоры сравнили цены на отдых в РФ и Турции

28.07.2020, 14:16, Новости дня

Ассоциация туроператоров РФ выяснила, что отдых в РФ обойдется российским туристам дешевле, чем в Турции и Танзании.

Замер минимальных и средних цен был сделан по состоянию на вечер 27 июля. Анализировались пакетные туры с вылетом 1-7 августа, продолжительностью семь ночей. Цены были указаны за двоих человек и включают авиаперелет, проживание и питание (в зависимости от программы тура), передает РИА «Новости».

Выяснилось, что сейчас самый доступный недельный тур в Крым или Краснодарский край будет стоить в диапазоне 24,5-31,5 тыс. рублей.

Минимальные цены турпакетов на российский юг по сравнению с концом июля не выросли, а в Крыму, Анапе, Сочи, и Калининграде даже снизились.

«Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то они существенно выше, чем даже экзотический Байкал в период с 1 по 7 августа. Так, самый дешевый недельный тур в Стамбул в эти даты обойдется в 57,07 тыс. рублей на двоих, тур в Аланью – от 61,9 тыс. рублей (правда, в отель 4* на «все включено»), а цены на Танзанию начинаются и вовсе от 156,5 тыс. рублей на двоих за тур», – подсчитали аналитики.

В Ассоциации туроператоров отметили, что средние цены приобретаемых сейчас турпакетов в Турцию находятся в районе 110 тыс. рублей за отель 5* со «все включено» (неделя отдыха на двоих с авиаперелетом). Реальных продаж туров в Танзанию российские турагентства пока не фиксируют.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Также в списке желанных для россиян направлений российские путешественники называют ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд, Доминикану.



