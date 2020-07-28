В США треть музеев может закрыться навсегда

28.07.2020, 13:54, Новости дня

Треть американских музеев, 12 тысяч организаций, которые закрыли свои двери из-за коронавируса, возможно, закрылись навсегда.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Американским альянсом музеев (ААМ).

Мир искусства оказался в «крайне тяжелом финансовом положении», говорится в исследовании, в ходе которого были опрошены директора 760 музеев. Опрос проводился с 8 по 30 июня.

«Доходы музеев в одночасье исчезли, когда из-за пандемии были закрыты все культурные учреждения, и, к сожалению, многие из них никогда не восстановятся», – заявила президент и генеральный директор AAM Лора Лотт.

Исследование показало, что у почти 90 процентов музеев имеющихся резервов хватит на поддержание функционирования не больше чем на 12 месяцев. Чуть больше половины, 56 процентов, смогут покрывать свои операции не больше полугода.

При этом 33 процента директоров музеев не думают, что они смогут продержаться больше 16 месяцев без финансовой помощи.