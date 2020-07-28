 

Кличко пригрозил «накостылять» чиновникам горсовета Киева

28.07.2020, 13:53, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевского городского совета на костылях и пошутил, что может «накостылять» чиновникам.

Пресс-служба Киевского горсовета сообщила, что Кличко пришел на заседание во вторник на костылях. По его словам, в субботу он «поиграл с сыновьями в футбол», а потом «гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города», от чего «старая спортивная травма напомнила о себе», передает РИА «Новости».

«Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать», – сказал он.

Мэр украинской столицы добавил, что пока не сможет быстро ходить и предположил, что это может обрадовать некоторых представителей власти.

«И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых – «накостылять», – предупредил Кличко.





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