 

МИД подтвердил планы расширить список стран для возобновления авиасообщения

28.07.2020, 13:48, Новости дня

Москва рассчитывает в ближайшие недели возобновить авиасообщение с более широким кругом государств, сообщил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД Денис Микерин.

«Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение. Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», – сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает ТАСС.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы. 





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