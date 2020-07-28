 

Эрдоган предложил остановить геологоразведку в Средиземном море

28.07.2020, 13:48, Новости дня

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в связи с ситуацией вокруг нефтегазовой деятельности Турции в восточном Средиземноморье высказался за временное прекращение такой активности, сообщил секретарь президента Ибрагим Калын.

«Давайте будем следовать конструктивному подходу и поставим на паузу это (бурение)», – передает «Интерфакс»слова Эрдогана, которые процитировал Калын.

В то же время Калын призвал Грецию решать проблемы с Турцией на двусторонней основе, не вовлекая в процесс прочие страны. «Для Греции не будет возможным добиться результатов, используя свое членство в ЕС в качестве способа давления», – отметил он.

Напомним, в июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. РФ же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом конкуренте Газпрома в Европе, а также о назревающем конфликте за кипрский шельф.





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