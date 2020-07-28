 

Нардеп Гетманцев заразился коронавирусом

28.07.2020, 12:17, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом, об этом он 28 июля написал в Telegram.

“Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тех, кто со мной контактировал с прошлого понедельника (20 июля. – “ГОРДОН”), прошу сдать тест”, – сказано в сообщении.

Спикер Рады Дмитрий Разумков 30 апреля предположил, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов. После этого стало известно об инфицировании еще двух парламентариев.

На утро 28 июня в Украине COVID-19 был подтвержден у 66 575 человек, 1629 из них скончались, выздоровело 36 744.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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