 

За сутки в Киеве коронавирус выявили у 110 человек

28.07.2020, 12:17, Новости дня

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 110 жителей Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 45 женщин в возрасте от 18 до 81 года, две девочки 11 и 15 лет, 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 года и четверо мальчиков от двух до шести лет.

За сутки умер один человек. Госпитализировали девять пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе (45), в Оболонском и Днепровском (по 14), а также в Дарницком районе (12 случаев).

По состоянию на сегодняшний день в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 130 человек умерли, 2830 выздоровели.

Друзі! Ще в 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус…

Posted by Кличко – мер on Teisipäev, 28. juuli 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на сегодняшний день заразились 66 575 человек, умерли 1629, вылечились 36 744 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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