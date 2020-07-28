 

Анонсирован запуск поездов из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону

28.07.2020, 12:16, Новости дня

Первые поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону отправятся в августе, говорится в сообщении компании «Гранд сервис экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту.

Поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером до станции Разъезд 9 км. Далее каждая из групп вагонов следует самостоятельно и имеет свой номер в графике движения поездов, передает ТАСС.

Первый состав двухгруппного поезда «Таврия» № 315/316 Симферополь – Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа, он проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути составит 19 часов. Поезд № 415/416 сообщением Симферополь – Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.

«Теперь расстояние между южными городами стало преодолевать еще проще и комфортнее. Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова», – отметил генеральный директор «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

Билеты на новые направления будут доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж до конца текущей недели.





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