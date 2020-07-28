Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие служит гарантией миру

28.07.2020, 12:08, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.

Об этом сообщили во вторник государственные СМИ.

Ким Чен Ын заявил об этом на приеме для ветеранов, посвященном 67-й годовщине окончания Корейской войны 1950-1953 годов, которая выпала на 27 июля.

Страна создала ядерное оружие, чтобы получить «абсолютную силу» для предотвращения нового вооруженного конфликта, заявил Ким Чен Ын в речи, переданной информагентством ЦТАК, подчеркнув оборонительный характер ядерной программы.

«Теперь мы можем защитить себя в условиях высокоинтенсивного давления и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил, – сказал он. – Благодаря надежному и эффективному оборонительному ядерному сдерживанию, войны больше не будет. Безопасность и будущее нашей страны будет твердо гарантировано навсегда».