 

Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие служит гарантией миру

28.07.2020, 12:08, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.

Об этом сообщили во вторник государственные СМИ.

Ким Чен Ын заявил об этом на приеме для ветеранов, посвященном 67-й годовщине окончания Корейской войны 1950-1953 годов, которая выпала на 27 июля.

Страна создала ядерное оружие, чтобы получить «абсолютную силу» для предотвращения нового вооруженного конфликта, заявил Ким Чен Ын в речи, переданной информагентством ЦТАК, подчеркнув оборонительный характер ядерной программы.

«Теперь мы можем защитить себя в условиях высокоинтенсивного давления и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил, – сказал он. – Благодаря надежному и эффективному оборонительному ядерному сдерживанию, войны больше не будет. Безопасность и будущее нашей страны будет твердо гарантировано навсегда».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Озвучены результаты по итогам подсчета 25% протоколов голосования

27.06 / Модель Hyundai Venue пользуется высокой популярностью в Индии

06.07 / Мошенники продали подростку водительсткие права за 40 тысяч рублей

04.07 / “Настораживает радикальностью и безапелляционностью”. Совет судей Украины возмутили высказывания Саакашвили

25.06 / В Украине сегодня стартовало ВНО, первое тестирование – по математике

17.07 / ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

01.07 / Белый дом: публикация в New York Times наносит ущерб нацбезопасности США

15.07 / “Электротяжмаш” рассчитывает до конца 2020 года заработать 2 млрд грн

05.07 / Сутки на Донбассе. 10 обстрелов боевиков, ранен украинский военный

21.07 / Шеф Пентагона собрался с визитом в Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска