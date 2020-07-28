Роспотребнадзор назвал украинских туристов причиной роста заболеваний коронавирусом в Крыму

28.07.2020, 11:30, Новости дня

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе связан в том числе с увеличением туристического потока, рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Согласно данным оперативного штаба, в последние недели отмечается увеличение прироста новых заразившихся в курортных регионах – в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму.

«У нас показатель заболеваемости сегодня один из самих низких по территории РФ как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился», – передает ТАСС слова Пеньковской.

Напомним, 15 июля в Крыму отменили обязательную обсервацию для приезжих из-за границы.



