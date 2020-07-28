 

Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

28.07.2020, 10:16, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Еврорадио» ответила на вопрос, какой стране принадлежит Крым.

«Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что на Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами», – сказала она, пишет Telegraf.by.

На вопрос, чей Крым, она дала ответ «с точки зрения международных законов».

«Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше», – отметила Тихановская.

Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. В интервью украинскому телевидению он заявил, что де-факто Крым – это территория России. В то же время российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским.

Тем временем Тихановская, которая считается главной соперницей Лукашенко на выборах 9 августа, выступила за выход из союза с Россией. Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Накануне выборов Дуда решил запретить однополым парам усыновлять детей

05.07 / Количество выздоровевших от коронавируса в Москве выросло на 561 человека

28.06 / Начался сбор подписей против сноса памятника правителю русских владений на Аляске

04.07 / В РФ создали образовательную программу по изобличению фейков

27.06 / В СПЧ заявили об отсутствии серьезных нарушений на голосовании

03.07 / США продолжают наращивать санкции против Китая

22.07 / Британия решила расширить полномочия спецслужб для борьбы с внешним вмешательством

28.06 / Алексей Титов: старт сезона “Формулы-1” – праздник для фанатов автоспорта

28.06 / Байден возмутился отсутствием санкций против РФ за Афганистан

23.07 / США закупят у Pfizer и BioNTech 100 миллионов доз вакцины против COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска