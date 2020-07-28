В киевском метро полностью пропало освещение, в интернете появилось видео

28.07.2020, 9:55, Новости дня

На нескольких станциях Киевского метрополитена вечером 27 июля полностью пропал свет, пассажиры ожидали поездов и двигались по переходам в кромешной тьме.

“Информатор Киев” разместил в Facebook видео с одной из станций. Она освещена только фарами прибывающего поезда. Затем некоторые лампы на платформе зажигаются.

Как выглядит станция метро в момент аварийного отключения света в Киеве Posted by Информатор Киев on Esmaspäev, 27. juuli 2020

Движение поездов не прекращалось.

На других видеозаписях показано, как пассажиры подземки идут по переходу, освещая себе дорогу фонариками.

Спостерігав рідкісне явище — в довгому переході на Майдан Незалежності щезло світло pic.twitter.com/MM4rDRdCZk

— чебурек с быстрым метафоризмом (@ukrominion) July 27, 2020

Вечером 27 июля часть жителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы временно остались без электроснабжения, некоторые потребители – без водоснабжения из-за неполадок на Киевской теплоэлектроцентрали №5. Временно не ходили некоторые троллейбусы, был обесточен центральный вокзал Киева.

Причина ЧП не называлась.