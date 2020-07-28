Toyota сертифицировала обновленные Hilux и Fortuner в России

28.07.2020, 9:40, Новости дня

Японский автогигант Toyota сертифицировал на российском рынке обновленные версии Fortuner и Hilux.

Официальная премьера внедорожника и пикапа состоялась в минувшем месяце, тогда как теперь обе модели получили ОТТС. Под капотом установлен 2,8-литровый дизельный двигатель с турбиной на 204 л.с. мощности, а также шестиступенчатая трансмиссия. Вместе с тем представители японской компании пока удерживают в тайне подробности о дате выпуска автомобилей для рынка России.

Эксперты уверены, что в ближайшее время будет объявлен прайс на пикап и внедорожник. Актуальное поколение пикапа доступно за 2,38 млн рублей, а внедорожник продается от 2,3 млн рублей. Новые модификации получат приблизительно схожие цены на рынке России.