В Ираке обстреляли военную базу США

28.07.2020, 8:50, Новости дня

27 июля в Ираке подверглась ракетному обстрелу американская военная база Таджи, которая находится неподалеку от столицы страны Багдада. Об этом сообщает издание Shafaaq News.

По данным источника агентства, несколько ракет “Катюша” упали на территории базы Таджи, где базируются американские и иранские военные.

Информации о жертвах среди военнослужащих или разрушениях нет.

Издание напоминает, что военные базы в Ираке, где размещаются американские войска, подвергаются частым ракетным атакам после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в начале этого года.

Генерал Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции “Аль-Кудс”, был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.