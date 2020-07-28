 

Грузовой Ту-204 со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

28.07.2020, 8:16, Новости дня

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Летевший из Лейпцига грузовой самолет Ту-204 со сработавшим датчиком неисправности штатно сел в аэропорту Шереметьево, сообщил источник в экстренных службах.

«Ту-204 из Лейпцига совершил штатную посадку по приборам», – сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что, вероятно, на борту произошел отказ аэронавигационного оборудования.





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