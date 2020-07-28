 

Ученые из “Днепровской политехники” изобрели установку, безопасно утилизирующую медицинский мусор

28.07.2020, 7:42, Новости дня

Ученые “Днепровской политехники” создали мобильную установку по утилизации медицинских отходов, которая требует минимум топлива и не вредит окружающей среде. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

За час новая установка может переработать 50 кг медицинских отходов. 

“Такая установка незаменима во время пандемии, когда количество использованных средств индивидуальной защиты постоянно увеличивается. Например, областная больница им. Мечникова всего за неделю работы накапливает до 50 кг медицинских отходов. Во время работы над установкой ученые учли специфику медицинских отходов, ведь они нередко является очагом инфекции. Поэтому основной этап утилизации такого “мусора” – сжигание при 800 градусах. Чтобы минимизировать выбросы в атмосферу, выделяемые газы дополнительно досжигаются”, – рассказал глава ОГА Антон Демура.

Затраты на использование такой установки минимальны, устройство работает на любом из доступных видов топлива.

“Необходимые 800 градусов в “печке” достигаются только за две минуты. А все медицинские отходы за неделю областной больницы им. Мечникова, например, можно сжечь за час”, – отметили в пресс-службе.

Руководитель группы разработчиков, начальник научно-исследовательской части Национального технического университета “Днепровская политехника” Роман Дычковский отметил, что идею создать установку “подбросили” перуанские коллеги. Сейчас изобретением заинтересовались и немецкие ученые.

“Но хотелось бы, конечно, чтобы им пользовались, в первую очередь, отечественные врачи”, – подчеркнул Дычковский.

Сейчас ученые разрабатывают автоматизированную систему управления устройством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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