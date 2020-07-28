В зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется режим прекращения огня

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28.07.2020, 7:42, Новости дня

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой, сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Там отметили, что в течение минувших суток было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня: в районе Водяного противник открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Украинские защитники ответный огонь не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов, нет”, – отметили в штабе.

Украинские военные напомнили, что неподалеку от Новомихайловки боевики устроили провокацию – минировали позиции ВСУ тремя противопехотными минами ПОМ-2.

“С начала суток, по состоянию на 7.00 обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано. Подразделения ОС соблюдают условия прекращения огня и находятся в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано”, – говорится в сообщении.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 липня 2020 року#ООС…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 27. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года стало известно, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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