 

Трамп анонсировал наступление «золотого века» для США

28.07.2020, 7:16, Новости дня

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Американский президент Дональд Трамп пообещал скорую победу над коронавирусом и наступление «золотого века» для США.

На своей странице в Twitter глава государства обвинил американские СМИ в необъективности при освещении темы протестов в стране, обрушился с критикой на участников беспорядков, а также на своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Лживые СМИ пытаются изобразить «протестующих» в Портленде и Сиэтле прекрасными, милыми и невинными людьми, которые просто вышли прогуляться. На самом деле они больные и безумные анархисты и агитаторы, которых наши прекрасные <…> правоохранительные органы легко контролируют, но которые уничтожили бы наши американские города и того хуже, если сонный Джо Байден – марионетка левых – когда-либо победил бы (на президентских выборах). Рынки рухнули бы, а города сгорели бы. Наша страна пострадала бы как никогда», – передает ТАСС слова Трампа.

«Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку – лучше, чем когда-либо!» – подытожил Трамп.

По его словам, США готовы будут поделиться вакциной против коронавируса с другими странами.

«Такого никогда не делалось раньше. Мы массово производим вакцины-кандидаты заранее, чтобы в первый же день, когда ее одобрят, она была немедленно доступна американцам. Вероятно, у нас будет немало (вакцины) для людей по всему миру», – передает РИА «Новости» слова Трампа а ходе выступления в Северной Каролине.

Он напомнил, что США уже договорились с наиболее перспективными производителями о поставках сотен миллионов тонн вакцины.

«Мы устраиваем колоссальную производственную мобилизацию, чтобы обеспечить стремительную доставку (вакцины), ничего подобного не происходило со Второй мировой войны», – сказал Трамп.

В понедельник Трамп заявил, что американские СМИ искажают действительность, когда убеждают граждан США, что в протестах участвуют «замечательные» активисты, а не радикалы.





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