В США собрались опубликовать пятую часть доклада о «вмешательстве» в выборы

28.07.2020, 7:08, Новости дня



Спецкомитет по разведке Сената США может в течение нескольких недель опубликовать последнюю часть доклада, подготовленного по итогам расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года, сообщают СМИ.

По данным издания, аппарат директора Национальной разведки уже закончил проверку документа на предмет наличия в нем секретных сведений и на прошлой неделе вернул его законодателям. Теперь, как ожидается, будет проведена оценка замечаний, сделанных разведсообществом, после чего рассекреченная версия пятой по счету части доклада может быть обнародована, передает ТАСС. со ссылкой на Hill.

Первая часть документа, посвященная обеспечению безопасности выборов, была опубликована год назад. Позднее законодатели обнародовали еще три фрагмента, речь в которых идет о действиях администрации предыдущего президента Барака Обамы в связи с «российским вмешательством», роли социальных сетей в оказании влияния на избирательную кампанию и итогах проведенного комитетом анализа выводов разведки. В пятой части доклада будут отражены выводы сенаторов, связанные с вопросами контрразведки.

В мае 2018 года была рассекречена часть доклада, в котором комитет Сената Соединенных Штатов по разведке обвинил Россию в стремлении повлиять на результаты американских выборов 2016 года, однако признал попытки «вмешательства» провальными.

В октябре 2019 года специальный комитет по разведке Сената Конгресса США заявил, что «Агентство интернет-исследований» якобы вмешивалось в выборы президента США в 2016 году по распоряжению российских властей.



