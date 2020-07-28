На территории женского СИЗО в Москве произошел пожар, 850 человек эвакуировали

28.07.2020, 6:35, Новости дня

27 июля в женском следственном изоляторе “Печатники”, который находится на юго-востоке Москвы, произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

По информации спасателей, возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного здания. Причины возгорания выясняют. По одной из версий, горит помещение, в котором хранятся матрасы.

В пресс-службе управления федеральной системы исполнения наказаний информагентству сообщили, что арестованных перевели в безопасные помещения. Из СИЗО эвакуировали 850 человек.

По данным ТАСС, всего в здании СИЗО три корпуса.