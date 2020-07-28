 

США назвали основной задачей Perseverance поиски следов жизни на Марсе

28.07.2020, 6:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
Глава НАСА Джим Брайденстайн в качестве основной задачи марсохода Perseverance назвал поиски следов жизни на Марсе.

По его словам, это «первый случай в истории, когда основной задачей являются исследования в области астробиологии». Речь идет о «поиске ныне существующей или, возможно, существовавшей ранее жизни» на Марсе. Perseverance отправят в «древний кратер, бывший некогда дном озера», где «когда-то могла существовать жизнь», передает ТАСС.

Брайденстайн рассказал, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, имелась вода, поверхность планеты была защищена от воздействия солнечной радиации. Он не исключил, что тогда на планете «были условия для жизни».

Perseverance «соберет образцы грунта для последующей доставки их на Землю».

«Первый случай в истории, когда мы осуществим полет с Марса на Землю», – сказал глава НАСА.

Кроме того, проверят новые технологии, в частности получение кислорода для систем жизнеобеспечения. Это создаст «предпосылки для пилотируемой экспедиции на Марс».

Также с Perseverance запустят «вертолет, который впервые осуществит полет в атмосфере другой планеты». Отмечается, что «в будущем этот эксперимент позволит по-новому осуществлять исследования планет».

Замглавы программы полета Мэтт Уоллес сообщил, что на Perseverance установлены микрофоны: «Впервые мы получим возможность услышать, как будут осуществляться процесс снижения на парашютах и посадка».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / В мире: Трамп не оправдал ничьих надежд

15.07 / Данные о вмешательстве в голосование по Конституции направят международным организациям

13.07 / Handelsblatt – победа Дуды — разочарование для всех, кто надеялся на возвращение либерализма в Польше

29.06 / Иран отправил во Францию черные ящики самолета МАУ

21.07 / Белоруссия предрекла потерю 146 млн долларов из-за России

09.07 / Памфилова рассказала о процедуре введения многодневного голосования

26.06 / Суд признал Серебренникова виновным в хищениях

03.07 / За сутки в США выявлено 50 тыс. новых случаев COVID-19

24.06 / Криминальные лидеры задержаны в Москве в ходе спецоперации правоохранителей

15.07 / В Иране заявили о начале второй волны коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска