“Подстрекают к нетерпимости и ненависти”. В офисе омбудсмена прокомментировали инициативу нардепов от “Слуги народа” о штрафах “за пропаганду гомосексуализма”

28.07.2020, 5:30, Новости дня

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмилы Денисовой назвал не соответствующим мировым стандартам законопроект №3917, который предлагает ввести административную ответственность “за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма”.

Заявление опубликовано 27 июля в Facebook офиса украинского омбудсмена.

“По мнению уполномоченного ВРУ по правам человека, указанная законодательная инициатива не соответствует конституционным нормам и международным правовым стандартам в области прав человека, зато направлена на дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества и нарушение их права на уважение чести и достоинства”, – говорится в тексте.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что “сексуальная ориентация и гендерная идентичность не могут быть основанием для ограничения прав и свобод человека на законодательном уровне”.

“Подобные инициативы народных избранников подстрекают других граждан к нетерпимости и ненависти к ЛГБТ-людям, а также еще больше укореняют стигматизацию и дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в украинском обществе. Кроме того, законопроект противоречит международным обязательствам Украины в сфере обеспечения равенства прав и свобод и борьбы с ксенофобией и нетерпимостью, что на сегодня является одной из приоритетных задач реализации европейского вектора развития нашей страны”, – объяснили авторы заявления.

Они отметили, что омбудсмен направила “обращение руководству комитета [Верховной Рады] по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой учесть позицию уполномоченного по указанному законопроекту во время его обработки в комитете”.

22 липня у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про… Posted by Офіс Омбудсмана України on Esmaspäev, 27. juuli 2020

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 22 июля. Его авторы, нардепы от “Слуги народа” Георгий Мазурашу и Елена Лис, предлагают ввести административную ответственность “за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма”. Предусматриваются штрафы на сумму от 17 тыс. грн до 136 тыс. грн.

Законопроект раскритиковали представители ЛГБТ-сообщества.