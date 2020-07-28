В Британии впервые подтвердили COVID-19 у кошки

28.07.2020, 5:30, Новости дня

В Великобритании зарегистрировали первый случай инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19 у кошки. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба британского правительства.

По имеющимся данным, кошка заразилась от своих владельцев, у которых ранее был подтвержден положительный результат на COVID-19. Владельцы и кошка уже вылечились, говорится в сообщении.

По словам главного ветеринарного врача Великобритании Кристин Миддлмис, инфицирование животных COVID-19 является “крайне редким явлением” и животные выздоравливают в течение нескольких дней. Сейчас нет доказательств передачи вируса напрямую от них к людям.

По данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, фактов и доказательств возможности заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не выявлено. Однако возможность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем от одной кошки к другой учеными подтверждена.

16 мая в Нидерландах COVID-19 подтвердили у трех кошек и одной собаки. 30 марта в Бельгии подтвердили факт заражения кошки коронавирусом SARS-CoV-2 от хозяина. Случаи инфицирования животных фиксировали и в ряде других стран.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно не известно.