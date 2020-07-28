 

В Британии впервые подтвердили COVID-19 у кошки

28.07.2020, 5:30, Новости дня

В Великобритании зарегистрировали первый случай инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19 у кошки. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба британского правительства.

По имеющимся данным, кошка заразилась от своих владельцев, у которых ранее был подтвержден положительный результат на COVID-19. Владельцы и кошка уже вылечились, говорится в сообщении.

По словам главного ветеринарного врача Великобритании Кристин Миддлмис, инфицирование животных COVID-19 является “крайне редким явлением” и животные выздоравливают в течение нескольких дней. Сейчас нет доказательств передачи вируса напрямую от них к людям.

По данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, фактов и доказательств возможности заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не выявлено. Однако возможность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем от одной кошки к другой учеными подтверждена.

16 мая в Нидерландах COVID-19 подтвердили у трех кошек и одной собаки. 30 марта в Бельгии подтвердили факт заражения кошки коронавирусом SARS-CoV-2 от хозяина. Случаи инфицирования животных фиксировали и в ряде других стран.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно не известно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / О’Брайен сравнил Си Цзиньпина со Сталиным

23.07 / Криклий: До конца этой недели у владельца танкера Delfi есть время, чтобы поднять судно

19.07 / Российский оппозиционер Жуков: В России есть только один избиратель. Его зовут Путин

24.06 / Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

24.06 / Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером “Оператора ГТС Украины”

27.06 / Адвокат Ефремова сообщил, кто высказал предложение о 100 млн рублей компенсации

24.06 / Китай оценил празднование Победы в России

13.07 / Синоптики предупредили о сильном похолодании в центре европейской части России

27.07 / База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

03.07 / МКС провела маневр уклонения от космического мусора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска