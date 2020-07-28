Реальное число умерших от COVID-19 в Испании может значительно превышать официальную статистику – СМИ

28.07.2020, 5:30, Новости дня

Согласно официальным данным, от коронавирусной инфекции в Испании умерло 28 432 человека. Однако реальный уровень смертности может превышать это число почти на 60%, заявило издание El Pais.

Согласно его собственному исследованию, озвученная минздравом статистика включает в себя только смертельные случаи с официально подтвержденным диагнозом, а не с подозрением на COVID-19.

Причиной такой огромной погрешности в результатах может быть отсутствие массового тестирования, в частности на ранних стадиях пандемии, считают журналисты.

К официальным данным они добавили смертельные случаи из-за подозрения на коронавирусную инфекцию, зарегистрированные в 17 испанских автономиях, получив число 44 868. Это второй показатель в Европе, на первом месте по количеству умерших – Великобритания.

Цифры, представленные изданием, практически совпадают с указанными в исследованиях испанского Института здоровья Карлоса III – 44 418, Национального института статистики – 44 395 и Испанской ассоциации специалистов и похоронных служб – 43 985.

Наибольшая разница между данными министерства здравоохранения Испании и результатами, предоставленными журналистам общинами, наблюдается в самых пострадавших от инфекции регионах: Мадриде, Каталонии, Кастилия-Ла-Манче и Кастилии и Леоне. Именно на этих территориях зарегистрировали 75% смертей по всей стране.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, на 27 июля в мире вирусом COVID-19 заразилось 16,3 млн человек, 650 тыс. из них умерли, 9,43 млн выздоровели.

В Испании, по официальным данным, с начала пандемии выявлено 272 тыс. инфицированных, выздоровело 150 тыс. пациентов.