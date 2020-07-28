 

Трамп выдвинул участника операции против Югославии на должность посла в Германии

28.07.2020, 3:53, Новости дня

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Глава американского государства Дональд Трамп выдвинул кандидатуру отставного полковника Сухопутных сил США Дугласа Макгрегора на пост посла в Германии, сообщил Белый дом.

Макгрегора называют «экспертом по строительству вооруженных сил и общей стратегии», он часто выступает в СМИ, известен работами по развитию Сухопутных сил США, НАТО и Израиля, передает РИА «Новости».

Он принимал участие в разработке Дейтонских соглашений, а также был директором совместного оперативного центра НАТО во время операции против Югославии.

В своей короткой официальной автобиографии он пишет, что несет ответственность за «стратегическое планирование» бомбардировок Югославии силами НАТО, передает ТАСС.

Макгрегору неоднократно отказывали в повышении до генерала. В качестве возможной причины этого назывались его предложения по реорганизации войск.

В 2019 году Макгрегор заявил, что угрозы нападения РФ на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе.

Напомним, Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии.





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