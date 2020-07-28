Важен принцип взаимности. Кулеба высказался о взаимодействии с Польшей по вопросу эксгумации захоронений

28.07.2020, 3:10, Новости дня

Украина уважает право Польши искать исторические места, в том числе места захоронений на территории Украины, при этом надеется на принцип взаимности в этом вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Мы должны подходить к этому крайне чувствительному для наших обществ вопросу на основе не только взаимного уважения, но и синхронизации взаимных решений, которые нами принимаются”, – сказал Кулеба.

По его словам, между Украиной и Польшей была достигнута договоренность, согласно которой Украина сняла запрет на эксгумацию польских захоронений. Теперь украинская сторона ожидает аналогичного решения от Польши для исследования украинского памятника на территории Польши.

Министр иностранных дел Польши отметил, что польские учреждения изучают просьбу украинской стороны о возобновлении таблички в монастыре на могиле граждан Украины.

“Думаю, что эти дела будут решаться соответствующими органами, потому что это вне компетенции Министерства иностранных дел. Мы с господином министром согласны, что должны выходить навстречу, чтобы строить доверие между нашими странами. Знаю, что этот вопрос для Украины важен”, – подчеркнул Чапутович.

Украинский институт нацпамяти в мае 2017 года сообщал, что за три года в Польше были разрушены или повреждены 15 украинских памятников. Летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков.

11 июля 2019 года президент Польши Анджей Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.