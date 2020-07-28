 

Independent – большинство американцев курс Трампа не одобряют

28.07.2020, 3:08, Новости дня

Как показали опросы общественного мнения, подавляющее большинство американцев не поддерживают политику Дональда Трампа, в том числе экономическую. Между тем, как напоминает Independent, в США скоро грядут президентские выборы, поэтому Трамп стал предпринимать меры для консолидации своих избирателей.


Reuters

Около 8 из 10 американцев, судя по опросу общественного мнения, считают, что страна движется в неверном направлении, пишет Independent. Причём лишь 38% опрошенных ответили, что экономика США находится в хорошем состоянии, до эпидемии коронавируса таковых было почти в два раза больше. И для самого Трампа это недобрый знак: его меры по поддержке экономики в эти времена одобрили лишь треть респондентов.

Трампу до выборов осталось 100 дней, и он принимает меры для консолидации избирателей. Так, он отправил федеральных полицейских в города, где бушуют протесты, а также сам надел медицинскую маску. Но в целом его рейтинги ниже, чем у его оппонента Джо Байдена.

При этом и помощники Трампа стали ходить по телеэфирам и рассказывать про резкий рост, который ждёт экономику после эпидемии. Байден же рад, что внимание приковано к Трампу, который, по мнению его команды, уже порядком надоел избирателям, пишет Independent. 





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