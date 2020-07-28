 

CNN – посол США в Южной Корее сбрил усы, которые делали его похожим на оккупанта

28.07.2020, 3:08, Новости дня

Посла США в Южной Корее критиковали за то, что его внешний вид из-за усов похож на внешний вид японский правителей в ту эпоху, когда они оккупировали Корейский полуостров. К тому же он сам по происхождению наполовину японец. И теперь он сбрил усы, хотя и объяснил это тем, что с усами неудобно носить медицинскую маску, пишет CNN


Reuters

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил свои усы, мотивировав это решение тем, что с ними ему неудобно носить медицинскую маску в жарком и влажном азиатском климате, пишет на своём сайте CNN. Дипломат опубликовал видео в Twitter, как он сбривает усы у барбера в Сеуле.

При этом ношение маски, анализы и отслеживание контактов людей стали главными составляющими в борьбе с коронавирусом в Южной Корее. И результаты там вызывают одобрение экспертов.

В свою очередь, сами усы Харриса в своё время вызвали волну критики. Некоторые корейцы посчитали, что с ними дипломат похож на японских лидеров, которые управляли Корейским полуостровом во время оккупации с 1910 по 1945 год. В те времена многие корейцы пострадали, были убиты, попали в рабство.  Так что эта память ещё живёт на полуострове.

Больше того, сам Харрис родился в Японии, его мать японка, а отец — американец, офицер ВМФ. Так что не только усы у него вызывали критику, но и семейное прошлое. Но напрямую призывать к его отставке в Южной Корее не могли, иначе Штаты расценили бы это как расизм.  

В свою очередь, и сам Харрис настаивал, что он представляет в Южной Корее не Японию, а США, и не стоит судить его только по факту рождения, пишет CNN. 





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