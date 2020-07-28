Times – Лондон молчит, но надеется на поражение Трампа на выборах

28.07.2020, 3:08, Новости дня

Дональд Трамп и его политика весьма негативно сказываются на Борисе Джонсоне и его союзниках, поэтому в Великобритании все надеются, что на грядущих американских выборах победу одержит его противник Джо Байден, пишет Sunday Times. Впрочем, открыто высказывать свою позицию там не станут, но молчание Лондона довольно красноречиво.



Reuters

Когда Великобритания заняла более жёсткую позицию по вопросу Huawei, госсекретарь США Майк Помпео похвалил британцев так, будто учитель любимого ученика, который исправился после наказания, пишет Sunday Times. Это вызвало неоднозначную реакцию у британских политиков, которые сходятся во мнении, что ситуация была бы гораздо проще, если бы Трамп не победил на грядущих выборах.

Первый звоночек, который об этом свидетельствует, прозвучал ещё в августе, когда представительница Великобритании отправилась в Вашингтон на переговоры по торговому соглашению между странами. Казалось бы, сторонники брексита должны были порадоваться этому, но Борис Джонсон, наоборот, пытался её приструнить и дистанцироваться от Трампа.

И опросы общественного мнения показали, что британцы не очень-то хотят американских цыплят, и тем более самого Трампа. На прошлой неделе стало ясно, что соглашения не будет по крайней мере до ноябрьских выборов. И это притом, что у Трампа и Джонсона так много общего, что последнего называли «британским Трампом».

Сам Джонсон, однако, прежде выступал за сотрудничество с Китаем и Huawei и критиковал идеи Трампа, в частности, по выдворению всех мусульман из Америки. Британские депутаты часто говорят о том, что есть «хороший Борис», которого, в частности, знают лондонцы, и «плохой Борис», популист. И его победы продиктованы как раз умением совмещать эти стороны.

И теперь тот факт, что ни «хорошему», ни «плохому» Борису Трамп не идёт на пользу, показала публикация доклада о якобы вмешательстве РФ во внутренние дела Великобритании, от которой веет духом Трампа, хотя напрямую с ним она не связана.

С победой Джо Байдена в Штатах китайская проблема для Джонсона не исчезнет, поскольку представители обеих американских партий сходятся во взглядах в этом отношении. Но Байден постарается решать вопрос с помощью союзов и международных институтов, а не через Twitter. И Джонсону это подходит, ведь самый яркий эпизод его деятельности на посту министра иностранных дел связан с формированием международной коалиции после отравления русского агента в Солсбери.

Байден имеет иной подход и к торговому вопросу, который может устроить обе стороны. Но само время выборов в США неудачное: британские власти готовятся к новой волне коронавируса и хотели бы запретить въезд в Великобританию всем, кто прибывает из Америки, но тогда этот шаг может быть расценён как демарш против Трампа на выборах.

Вряд ли сейчас британские политики станут активно поддерживать Байдена или высказывать надежду на проигрыш Трампа. Однако их молчание весьма красноречиво, пишет Sunday Times.